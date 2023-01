Ute Blümke (60, links ) aus Ovendorf und Nada Gerasimovesca (41) aus Bordesholm beraten die Kunden im Sozialkaufhaus. Foto: Susanne Otto up-down up-down Wo einst das „Albatros“ war Das gibt es alles im ersten Sozialkaufhaus von Bordesholm Von Susanne Otto | 31.01.2023, 18:00 Uhr

Am Dienstag wurde der „Anziehungspunkt“ in Bordesholm eröffnet. So wollen Katrin Krohn, Katrin Dannert und Björn Hoop dafür sorgen, dass der Laden läuft.