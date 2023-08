Heimatmuseum Bornhöved Darum steht die Gönnebeker Goldschale jetzt in Bornhöved Von Susanne Otto | 21.08.2023, 10:11 Uhr Das Foto zeigt die Replik der Gönnebeker Goldschale im Profil mit Blick auf die verzierte Unterseite. Foto: SHHB Bornhöved up-down up-down

Die Anfertigung einer Replik ermöglichte die Fielmann AG. Die Schale ist in Gönnebek gefunden worden und ziert das Wappen von Gönnebek, die Replik steht jetzt aber in im Heimatmuseum Ole Rökerkaat in Bornhöved.