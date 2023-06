Melanie Kuck (33) mit ihren Kindern Keno (3) und Sophie (7) aus Neumünster freuen sich auf die Holstenköste. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Stadtfest in Neumünster Darauf freuen sich die Besucher der Holstenköste 2023 am meisten Von Tilman Wrede | 08.06.2023, 17:01 Uhr

Die Holstenköste 2023 in Neumünster beginnt. Vier Tage mit vollem Programm: ein bunter Musik-Mix, Shows, Kunst, Unterhaltung, Getränke und viel Essen. Der Courier hat sich umgehört, worauf sich die Besucher am meisten freuen und was sie vermissen.