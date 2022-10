Foto: Danfoto Dachstuhl in Flammen Feuer in denkmalgeschützter Villa Pries in Neumünster Von Daniel Friedrichs | 02.10.2022, 10:53 Uhr

In der Nacht zu Sonntag brannte es in der bekannten Villa in Neumünster. Dort fanden zuletzt Renovierungsarbeiten statt.