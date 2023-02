Gewann bei den VR Classics im Jahr 2020 den bislang letzten Großen Preis von Neumünster der Volksbanken Raiffeisenbanken: Mario Stevens aus Molbergen mit Landano. Foto: André Sell up-down up-down VR Classics in Neumünster Courier verlost 20-mal zwei Karten für das internationale Reitturnier Von Arne Schmuck | 07.02.2023, 12:00 Uhr

Am 16. Februar startet die 72. Auflage des Reitsport-Spektakels in den Holstenhallen. Einige unserer Leser können am zweiten Veranstaltungstag zum Nulltarif live dabei sein.