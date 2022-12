Schulleiter Jörg Jesper, Schülersprecherin Lisa Schwartze und Lehrer Fin Damerau freuen sich auf einen ereignisreichen Dezember. Foto: Annika Hutt up-down up-down Courier-Adventskalender Neumünster 2022 Türchen Nr. 1: Eigentlich ist hier immer Weihnachten Von Annika Hutt | 01.12.2022, 08:00 Uhr

Die Adventszeit in der Klaus-Groth-Schule an Rencks Park Neumünster ist von zahlreichen Veranstaltungen geprägt. Eine Statue in der Aula sorgt allerdings für eine dauerhafte Präsenz der Weihnachtsgeschichte.