Karla Albrodt (95) erinnert sich noch genau an ihre Kindertage in Danzig, als der Weihnachtsmann zur Tür reinkam. Foto: Annika Hutt up-down up-down Auftakt zum Courier-Adventskalender 2022 Seniorin weiß es seit 90 Jahren: Darum gibt es den Weihnachtsmann Von Annika Hutt | 30.11.2022, 08:00 Uhr

Karla Albrodt kann sich noch gut an ihr Weihnachten als Fünfjährige vor 90 Jahren erinnern. Als handgeschriebenen Brief schickte sie jetzt ihre persönliche Weihnachtsgeschichte an die Redaktion - und stimmt damit auf den besonderen Courier-Adventskalender ein.