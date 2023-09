Infektionen im Herbst Corona ist noch nicht vorbei: Das erwarten und raten Experten in Neumünster Von Dörte Moritzen | 08.09.2023, 14:45 Uhr Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus werden aktuell zwei Corona-Patienten behandelt. PD Dr. Andrea Pace, Ärztlicher Direktor, hat die Lage gemeinsam mit seinen Kollegen stets im Blick. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down

Zwar fehlen die konkreten Daten. Aber sicher ist: In vielen Regionen steigen die Corona-Zahlen – wenn auch moderat – wieder an. Doch wie ist die Situation in Neumünster? Und was erwarten und raten Experten?