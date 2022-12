Im Anflug nach Neumünster: Fin Bartels (Holstein Kiel, rechts), hier im Zweitligaspiel gegen Hannover 96 mit Sei Muroya. Foto: Jörg Lühn up-down up-down Sport am Wochenende Darum plant Fin Bartels von Holstein Kiel gleich zwei Besuche in Neumünster Von Arne Schmuck | 16.12.2022, 15:29 Uhr

Der Zweitligafußballer der „Störche“ könnte am Sonnabend, 17. Dezember, regelrecht zum Dauergast an der Schwale avancieren. Rund geht es bei den Cheerleadern in der Holstenhalle sowie beim 36. Hallenfußballturnier in Boostedt, wo an zwei Tagen in drei Klassements gespielt wird.