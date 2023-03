Thomas Rothmund (von links) und Julia Schirrmacher vom Klimaschutzmanagement der Stadt, Flow-Geschäftsführer Florian Kolberg, Oberbürgermeister Tobias Bergmann und Flow-Mitarbeiter Sascha Ebsen am Carsharing-Standort an der Friedrichstraße. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Mobilität Neu in Neumünster: Carsharing an sechs Standorten Von Benjamin Steinhausen | 09.03.2023, 17:54 Uhr

Seit Mittwoch gibt es ein Carsharing-Angebot in Neumünster. E-Autos können per App gebucht werden. Wer der Anbieter ist, wie es funktioniert und was es kostet.