Neumünster als Modellregion? Cannabis-Freigabe: Bundesregierung will Jugendschutz ausbauen - das sind die Eckpunkte Von Hannes Harding | 31.07.2023, 15:01 Uhr

In der Diskussion über die Teilnahme Neumünsters an einem Modellvorhaben der Bundesregierung zur kontrollierten Freigabe von Cannabis werden vor allem im Hinblick auf den Jugendschutz Bedenken geäußert. Dazu hat die Bundesregierung jetzt auf eine Kleine Anfrage der CDU reagiert. Sie bezieht sich auf die Abgabe von Cannabis in Social Clubs, der sogenannten „ersten Säule“ des Vorhabens. Der Gesetzentwurf zur kontrollierten kommerziellen Abgabe von Cannabis soll nach der Sommerpause vorgelegt werden.