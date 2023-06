Bundesweiter Streik: Auch in Neumünster machen die Apotheken einen Tag die Türen dicht. Kreisapotheker Rüdiger Metzner hat das Info-Plakat schon am Eingang der Flora-Apothke am Kuhberg aufgehängt. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Ganztägiger Protest Apothekenstreik geht auch in Neumünster in die nächste Runde Von Dörte Moritzen | 09.06.2023, 15:45 Uhr

Anfang Mai blieben bei einem landesweiten Streik auch in Neumünster für einen halben Tag die Türen der Apotheken zu. Jetzt geht der Protest weiter: bundesweit und ganztägig. Doch was ist genau geplant, was sind die Hintergründe der Aktion und welche Apotheke hat am Streiktag Notdienst?