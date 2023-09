Jugend trainiert für Olympia Fußballerinnen aus Neumünster fahren zum Bundesfinale – und wollen Vorletzter werden Von Joshua Hirschfeld | 12.09.2023, 14:12 Uhr Lehrer Hagen Herre und seine Schützlinge Alisa Kühl (13, l.) und Miya Lynn Rose (14) präsentieren ihren Landespokal. Nun geht es für das Team der Alexander-von-Humboldt-Schule zum Bundesfinale nach Berlin. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down

Für zehn Schülerinnen der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld geht es am Sonntag nach Berlin. Dort werden sie am Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Fußball teilnehmen. Warum die Mädchen sich ein ungewöhnliches Ziel gesetzt haben.