Am Donaubogen in Neumünster Bund fördert Wasserstofftankstelle für Lkw mit Millionenbetrag Von Rolf Ziehm | 20.10.2022, 15:00 Uhr

Der Bau einer Wasserstofftankstelle für den Schwerlastverkehr an der Straße Am Donaubogen in Neumünster rückt näher. Die Betreibergesellschaft Hypion erhält eine Zuwendung aus dem „Klima- und Transformationsfonds“ des Bundes in Höhe von 4,9 Millionen Euro.