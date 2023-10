Auszeichnung des Kreises Segeberg Bürgerrolle geht nach Rickling und Trappenkamp Von Susanne Otto | 13.10.2023, 13:07 Uhr Ein Mal im Jahr werden Bürger des Kreises Segeberg für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Am Donnerstagabend hat Kreispräsident Jörg Buthmann in Bad Segeberg die Bürgerrolle an drei Einwohner verliehen. Sie kommen aus Rickling, Trappenkamp und Henstedt Ulzburg.