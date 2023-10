Bordesholm Hundebesitzer ärgern sich über Durchgangsverbot am Bürgerhaus Von Susanne Otto | 05.10.2023, 07:32 Uhr Brigitte Behrens-Busse, hier mit ihrem Berner Sennenrüden „Paul“, zeigt das Schild vor dem Bürgerhaus in Bordesholm, das den Durchgang für Hunde verbietet. Foto: Susanne Otto up-down up-down

Von der Wildhofstraße direkt am Bordesholmer Bürgerhaus vorbei in den Wald Wildhof: Das ist für Spaziergänger mit Hund jetzt vorbei. Hundebesitzerin Brigitte Behrens-Busse ärgert das. Warum die Schilder aufgestellt wurden und ob das so bleibt, erklärt Ulrich Schuster, Vorstandsvorsitzender der Bürgerhaus-Stiftung.