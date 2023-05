Zu den Klängen eines Musikzugs marschierten die Gildebrüder der Witten Büxen über den Großflecken. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Bürgergilde zu Neumünster seit 1578 Die „Witten Büxen“ marschieren über den Großflecken zum Vogelschießen Von Rolf Ziehm | 31.05.2023, 11:08 Uhr

Am Mittwoch nach Pfingsten ist Gildetag in Neumünster. Die Bürgergilde zu Neumünster seit 1578 marschiert nach dem Gottesdienst in der Vicelinkirche zum Schießen auf der Vogelwiese im Tierpark.