Bürgergalerie Künstlerin Eva Fuß aus Neumünster lädt zur Ausstellung „ana-digi" ein Von Tilman Wrede | 14.06.2023, 12:23 Uhr

Am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr, wird die dreiwöchige Ausstellung „ana-digi“ in der Bürgergalerie eröffnet. Künstlerin Eva Fuß gibt einen Einblick, was die Besucher erwartet und was sich hinter dem Titel verbirgt.