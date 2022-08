Karl-Hans Blöcker (von links), Norbert Arndt, Lothar Hempel und Ulf Bey von der Initiative „Bürgerbegehren“ fühlen sich durch das Ergebnis des Bürgerentscheids bestätigt. FOTO: Susanne Otto up-down up-down Bürgerentscheid zur Trinkwasserversorgung Großharrier stimmen für die Brunnen Von Susanne Otto | 14.08.2022, 20:07 Uhr

Mit dem Bürgerentscheid in Großharrie am Sonntag wurde der Gemeindevertreterbeschluss für eine zentrale Trinkwasserversorgung gekippt. 235 Bürger kreuzten Ja auf dem Abstimmungszettel an. Was das bedeutet, erklären Bürgermeisterin Ilona Bredow und Karl-Hans Blöcker, Sprecher der Initiative „Bürgerbegehren“.