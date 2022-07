Simon(links) und Andreas Paasch tragen die letzten Bücherkisten aus dem Hof Lübbe, wo die Boostedter Bücherei zwei Jahre lang untergerbacht war. FOTO: Susanne Otto up-down up-down Bücherei Boostedt zieht um 7000 Medien bekommen ein neues Zuhause Von Susanne Otto | 31.07.2022, 14:00 Uhr

Viel Arbeit für Susanne Grabowski, die Hausmeister und das Bauhof-Team: Zwei Jahre war die Boostedter Bücherei im Hof Lübbe untergebracht. Jetzt zieht sie wieder an ihren alten und renovierten Standort in das Bildungszentrum an der Twiete.