Bürgermeister Werner Kärgel bedankt sich bei Pastor Henry Koop für dessen langjährigen Einsatz für das Gemeindewohl. Foto: Lydia Bernhard up-down up-down Johannisfest in Brügge Pastor Henry Koop bringt 200 Enten auf den Weg und sagt Tschüs Von Lydia Bernhardt | 25.06.2023, 14:03 Uhr

In diesem Jahr war das Johannisfest in Brügge zugleich ein Abschied. Pastor Henry Koop ging in den Ruhestand. Als letzte Amtshandlung startete er das Entenrennen.