An den Auwiesen im Stadtteil Tungendorf brannten innerhalb weniger Stunden auf zwei Grundstücken Fahrzeuge. Die Ermittler entdeckten Spuren, die auf eine Brandstiftung hindeuten könnten. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Immer wieder stehen Autos in Flammen Unheimliche Brandserie in Neumünster geht weiter: Das sagt die Polizei Von Dörte Moritzen | 20.02.2023, 15:32 Uhr

Seit einer knappen Woche hält eine Brandserie die Einsatzkräfte in Neumünster in Atem und versetzt die Anwohner im gesamten Stadtgebiet in Angst und Schrecken. Immer wieder stehen plötzlich Fahrzeuge in Flammen. Zum Teil mit verheerenden Folgen. Die Polizei nennt erste Details.