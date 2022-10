Auch im Training voll und ganz bei der Sache: Landesmeister Sanezer Kisin (Blau-Weiß Wittorf). Foto: Erhard Klebenow up-down up-down Neumünster / Boxen Landesmeister Sanezer Kisin von Blau-Weiß Wittorf eifert seinem Onkel Kenan nach Von Erhard Klebenow | 27.10.2022, 13:45 Uhr

Für den Landesmeister stehen am 29. November in Rostock die deutschen Meisterschaften auf dem Programm. Das Talent hat ihm die Familie in die Wiege gelegt.