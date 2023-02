Die Freiwillige Feuerwehr Bornhöved im Einsatz im Toilettenraum der Sventana-Schule: Der Rauch zog ins Schulgebäude. Foto: Werner Stöwer up-down up-down Sventana-Schule Bornhöved Feuer in der Toilette – 200 Schüler evakuiert Von Werner Stöwer | 08.02.2023, 14:19 Uhr

Kurz vor 11 Uhr ging am Mittwoch in allen Klassenräumen der Sventana-Schule in Bornhöved der Feueralarm los - und es war keine Übung. Rund 200 Schüler mussten sofort das Gebäude verlassen.