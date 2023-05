Die australische Sängerin Anna Smyrk (Mitte) schuf bei ihrem Konzert im Savoy eine außerordentlich intime Atmosphäre. Neben ihr die Bandmitglieder Livia Mellenkant Rowe am Bass und Izak Daniellson Kihlstrom an der Gitarre. Foto: Oliver Funke up-down up-down Konzert in Bordesholm Savoy kein gutes Pflaster für Down-Under-Sängerin Anna Smyrk Von Oliver Funke | 21.05.2023, 15:35 Uhr

Frisch aus Down Under gekommen, machte Sängerin und Songwriter Anna Smyrk auf ihrer aktuellen Deutschlandtour einen Abstecher ins Savoy in Bordesholm.