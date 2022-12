„Steine!“ „Blätter!“ „Pergament!“ Die Fünftklässler der Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt (GGS) waren gut informiert über die Möglichkeiten des Schreibens früher. In der Schule ging es nun einen großen Schritt in die digitale Moderne: Jeder Schüler der drei fünften Klassen bekommt einen Tablet-PC überreicht. 70 iPads samt Zubehör übergaben die Klassenlehrer den aufgeregten Schülern in einer Feierstunde.

„Statt des quietschenden Griffels auf einer Schiefertafel habt ihr nun eine digitale Tafel, auf der ihr arbeiten und euch vernetzen könnt“, sagte Schulleiterin Dagmar Drummen, die eine Schiefertafel mitgebracht hatte.

Es gibt auch Aufbewahrungsschränke für die Tablets

Rund 47.600 Euro hat der Schritt in die Digitalisierung gekostet. Darin sind rund 11.000 Euro für Aufbewahrungsschränke enthalten, in denen die Geräte auch geladen werden können. Die Lizenzgebühr von 4800 Euro für das Schulportal „Iserv“ ist ebenfalls damit bezahlt. Mit den Kosten ist die Nutzung über einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt. Zwei Drittel hat das Land im Rahmen des Digitalpakts gefördert.

„Ich hoffe, dass ihr viel Nutzen für eure Zukunft daraus ziehen könnt“, sagte Boostedts Bürgermeister Hartmut König bei der Übergabe.

Geräte werden bis zum Schulabschluss gebraucht

Die Kinder gebrauchen ihr Gerät bis zum Schulabschluss, dann geben sie es wieder zurück. Sie dürfen die Tablets auch mit nach Hause nehmen, um daran zu arbeiten. Die Eltern haben einmalig einen Nutzungsbetrag bezahlt. Ab diesem Schuljahr soll jeder Fünftklässler mit einem iPad ausgestattet werden. Die Tablets werden ergänzend benutzt, ersetzen jedoch nicht das handschriftliche Schreiben und auch nicht die Lehrbücher.

Für alle anderen Schüler ab der sechsten Klasse steht bald im Medienraum des Neubaus ein Klassensatz mit 30 Tablets bereit.

„Iserv“ ist übrigens ein Portal, über das Schüler, Lehrer und auch Eltern je nach Befugnis miteinander kommunizieren können. Über „Iserv“ können unter anderem auch Videokonferenzen abgehalten werden.