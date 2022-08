Gitta Elze, Kitaleitung in Bokhorst, freut sich mit Jelena, Maja und Joshua (alle 5 Jahre) , dass jetzt auch die Piratenburg auf dem Kita-Spielplatz renoviert werden kann. FOTO: Susanne Otto up-down up-down Schillsdorf, Neumünster, Stolpe, Rickling Dirtanlage, Piratenburg, Bodentrampolin: Kinderwünsche sind teuer Von Susanne Otto | 15.08.2022, 17:20 Uhr

Die VR Bank zwischen Meeren hat jeweils 3000 Euro für fünf Spielplatz-Projekte in Neumünster, Schillsdorf, Stolpe und Rickling gespendet. An der Schillerstraße in Neumünster ist etwas für BMX-Freunde geplant.