Marcell Krugel aus Neumünster legt mit seinem Langbogen an. FOTO: Aleandra Bury up-down up-down Bogensport-Turnier in Boostedt Die Bogensehne anspannen und innerlich entspannen Von Alexandra Bury | 28.06.2022, 10:54 Uhr

114 Teilnehmer aus Deutschland und Dänemark konnten die Slight Turtles in Boostedt begrüßen. Marcell Krugel berichtet, was das Besondere an dieser Sportart ist.