Boerney und die Tritops sind eine Institution auf der Holstenköste in Neumünster. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Holstenköste 2023 Kult-Band Boerney und die Tritops in Neumünster – Partyrock am Gänsemarkt Von Alexandra Bury | 11.06.2023, 11:33 Uhr

„Boerney und die Tritops“ sind die Köste-Kult-Band schlechthin. Am Freitag rockten sie auf der Bühne am Gänsemarkt in Neumünster – und das Publikum rockte mit.