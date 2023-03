Zwei Jahre war Ernst Gawlich Bürgermeister von Bönebüttel. Er stellt sich nicht wieder zur Wahl. Foto: Ralf Seiler up-down up-down Bönebüttel Plötzlich Bürgermeister: Ernst Gawlich tritt nicht wieder an Von Ralf Seiler | 30.03.2023, 12:04 Uhr

29 Jahre war Ernst Gawlich Gemeindevertreter und in den vergangenen zwei Jahren sogar Bürgermeister von Bönebüttel. Der 72-Jährige spricht über seine Amtszeit und darüber, was er nach der Kommunalpolitik so vor hat.