Konzert in Boostedt am 10. September Sängerin trifft im Hof Lübbe auf virtuose Musiker Von Benjamin Steinhausen | 05.09.2023, 13:22 Uhr Die „Georg Schroeter und Marc Breitfelder"-Band ist am Sonntag gemeinsam mit Sängerin Jessy Martens im Hof Lübbe in Boostedt zu erleben. Foto: Veranstalter/Band

Blues-, Soul- und Gospelklänge bringen die „Georg Schroeter und Marc Breitfelder“-Band und Jessy Martens am Sonntag mit in den Hof Lübbe in Boostedt. Hier gibt es Karten.