Deutsche Meister im Mixed: Bjarne Geiss (Blau-Weiß Wittorf) und Emma Moszczynski (SV Fun-Ball Dortelweil). FOTO: Claudia Pauli up-down up-down Badminton-DM 2022 Deutscher Meister: Bjarne Geiss krönt überragenden Auftritt von Blau-Weiß Wittorf Neumünster Von Arne Schmuck | 31.07.2022, 18:51 Uhr

Bei den deutschen Meisterschaften in Mülheim an der Ruhr räumen die Schwalestädter ganz groß ab. Einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze gehen an die Akteure der Blau-Weißen.