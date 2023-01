Monika Bumann (links) und Stella Steinmann-Di Santo betreuen sehr gern ehrenamtlich Bedürftige. Foto: Simon Förster up-down up-down Ehrenamt in Neumünster Betreuungsverein Neumünster: Darum wird es im Jahr 2023 einfacher für Hilfsbedürftige Von Simon Förster | 17.01.2023, 12:30 Uhr

Das Betreuungsrecht stellt seit dem 1. Januar 2023 den Willen einer bedürftigen Person stärker in den Vordergrund. Für die ehrenamtlichen Helfer bedeutet das mehr Aufwand. So ist die Lage in Neumünster.