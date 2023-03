Berät an einem neuen Standort: Das Team von Pro Familia und Awo in Neumünster mit (von links) Frederike Vörckel, Thomas Speckmann-Bremer, Urte Kringel, Christoph Dörpinghaus und Carina Zander. Foto: pro familia/AWO up-down up-down Umzug von Awo und Pro Familia Beratung zu Familie, Sexualität und Schwangerschaft hat in Neumünster ein neues Zuhause Von Grischa Malchow | 22.03.2023, 11:38 Uhr

Der bisherige Vermieter hatte andere Pläne: Die Beratungsstelle von Awo und Pro Familia in Neumünster ist nicht länger am Goebenplatz zu finden. Nach 40 Jahren hat sie ein neues Zuhause in zentraler Lage gefunden.