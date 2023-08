Camping in Neumünster „Schlimmer geht immer“ – Das führt Touristen auf den Wohnmobilstellplatz am Stadtwald Von Grischa Malchow | 12.08.2023, 08:13 Uhr Familie Fischer aus Berlin freute sich, in Neumünster spät in der Nacht noch einen Stellplatz bekommen zu haben. Foto: Grischa Malchow up-down up-down

In Neumünster tummeln sich die Urlauber – zumindest in einem überschaubaren Rahmen auf dem Stellplatz für Wohnmobile am Bad am Stadtwald. Der ist aktuell gut gefüllt. Wir haben nachgefragt, was Camper an den Hansaring zieht.