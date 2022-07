Bei einem Unfall in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurde eine Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt. FOTO: dpa up-down up-down Schwerer Unfall in Nortorf Motorradfahrerin schwebt in Lebensgefahr Von Dörte Moritzen | 04.07.2022, 09:43 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Nortorf wurde eine Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie in Lebensgefahr schwebt.