Neumünster-Einfeld Brand bei Dacharbeiten – eine Person leicht verletzt Von Hannes Harding | 21.04.2023, 14:00 Uhr

Schrecksekunden für Dachdecker und Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Dorfstraße in Neumünster-Einfeld. Bei Dacharbeiten stieg am Freitagvormittag im oberen Bereich des Dachstuhls plötzlich Rauch auf.