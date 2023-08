Fernwärmekunden freuen sich, Pendler weniger: Die Rendsburger Straße wird für eine lange Zeit zur Einbahnstraße. Denn die Stadtwerke Neumünster (SWN) bauen am Fernwärme-Netz. Bereits ab Donnerstag, 17. August, wird es entsprechende Einschränkungen geben. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Dezember dieses Jahres andauern. Es handelt sich um eine von vielen Baustellen rund um das Neumünsteraner Stadtzentrum.

Die SWN erneuern ab Donnerstag Teile ihres Fernwärme-Netzes. Dabei werden die Leitungen im Zuge der Umstellung der Fernwärmeversorgung von Dampf auf Heizwasser modernisiert. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr auf der viel befahrenen, vierspurigen Straße. Während der gut vier Monate andauernden Bauphase wird die Rendsburger Straße stadteinwärts zur Einbahnstraße. Die Regelung gilt für den Bereich zwischen Hausnummer 82, Firma B.O.C. (früher Media Markt), bis hinter den Bahnübergang. Sämtliche Grundstücke bleiben erreichbar.

Mehr Informationen: Arbeiten an Fernwärme: Investition in eine klimafreundliche Zukunft größer als Größer als Zeichen Die Arbeiten am Fernwärme-Netz sollen die Wärmeversorgung in Neumünster nach Angaben der Stadtwerke effizienter und schonender für das Klima machen. Wasser kann die Wärme auf niedrigerem, aber dafür beständigerem Temperaturniveau verteilen als Dampf. Die modernen Heizwasserleitungen transportieren die Wärme in Zukunft noch umweltschonender und effizienter vom Neumünsteraner Heizkraftwerk zu den Kunden. „Wir unterstützen mit der Umstellung den Klimaschutz in Neumünster. Effiziente Wärmenetze sind ein wesentlicher Beitrag zur Energiewende im städtischen Raum“, erklärt Saskia Ullrich, Pressesprecherin der Stadtwerke Neumünster.

Während Fußgänger und Radfahrer die Baustelle weiterhin in beide Richtungen passieren können, wird für Autofahrer, die stadtauswärts in Richtung A7 unterwegs sind, eine Umleitung eingerichtet. Sie wird über die Viktoriastraße, die Carlstraße und die Sauerbruchstraße führen. Die Versorgung mit Fernwärme und Warmwasser ist während der gesamten Zeit gewährleistet. Die Anwohner wurden nach SWN-Angaben bereits informiert.

Halteverbotsschilder sind die ersten Vorboten der anstehenden Bauarbeiten auf der Rendsburger Straße. Foto: Grischa Malchow

Nur eine von vielen Baustellen in Neumünster

Die Baustelle dürfte vielen Autofahrern sauer aufstoßen. Schließlich gibt es aufgrund von Bauarbeiten bereits zahlreiche Verkehrsbehinderungen auf den Straßen in das und aus dem Neumünsteraner Zentrum. So ist die Rendsburger Straße bereits im Bereich der Bahnhofsbrücke von vier auf zwei Spuren verengt, weil die Stadtwerke am Fernwärme-Netz arbeiten. Die Bauarbeiten sollen das ganze Jahr 2023 über andauern.

Die Wasbeker Straße ist seit über einem Jahr zwischen Linienstraße und Fabrikstraße für den Neubau einer Eisenbahnbrücke gesperrt. Die Christianstraße ist aufgrund einer Störung am Fernwärme-Netz seit Anfang Juli zwischen Parkstraße und Esplanade/Klosterstraße stadteinwärts gesperrt und stadtauswärts als Einbahnstraße eingerichtet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September.

Kieler Straße und Stoverweg auch keine Alternative

Und auch an der Kieler Straße, die eine Alternative zur Rendsburger Straße bieten kann, wird gebaut. Seit Mitte März ist sie zwischen Krückenkrug und der Preetzer Landstraße wegen einer Baustelle voll gesperrt. Grund: Die Gas-Hauptversorgungsleitung wird von der Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) und den Stadtwerken saniert.

Aufgrund dieser Baustelle kommt es bereits zu einem hohen Verkehrsaufkommen auf dem Stoverweg und dem Roschdohler Weg. Während einer Ampelphase können an der Kreuzung Kieler Straße/Wilhelminenstraße beziehungsweise zum Stoverweg meist nur wenige Autos in Richtung Autobahnzubringer abbiegen. Stockender Verkehr ist hier programmiert. Das gilt vor allem dann, wenn die Schranken des Bahnübergangs am Stoverweg geschlossen sind.

Ein weiteres Nadelöhr zu Stoßzeiten gibt es am Holsatenring. Dort führt die Deutsche Bahn AG Brückenarbeiten an der AKN-Brücke an der Ecke zum Schleusberg aus. Aufgrund der Bauarbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen durch eine beidseitige Fahrbahnverengung kommen.