Der Hubschrauber wirbelt ordentlich Staub auf. Er geht in die Lüfte, um die Heiz- und Kühlgeräte an ihren Bestimmungsort zu fliegen. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Edeka Nord in Neumünster Hubschrauber auf der größten Baustelle im Land: So geht es am Eichhof weiter Von Benjamin Steinhausen | 17.04.2023, 20:03 Uhr

Am Montag sorgte ein spektakulärer Hubschrauber-Einsatz für Aufsehen auf der Baustelle des riesigen Edeka-Lagers an der A7 in Neumünster. Wie ist der aktuelle Stand auf der Baustelle der Superlative?