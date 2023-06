Mutet schon fast wie ein Kunstprojekt an: Das Grundstück ist in einer Top-Lage mitten im Zentrum und verkommt dennoch seit Jahren zusehends. Jetzt soll sich aber endlich etwas tun. Ab Juli/August sollen hier rund 60 Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Bauprojekt in Neumünster Statt Wildwuchs und Autowrack – 60 Wohnungen entstehen in prominenter Lage Von Benjamin Steinhausen | 19.06.2023, 07:07 Uhr

Ein Grundstück in prominenter Lage in Neumünster zwischen der Straße Am Teich und der Fabrikstraße ist seit Jahren eingezäunt. Wildwuchs und ein ausgebranntes Autowrack auf dem Gelände prägen einen unschönen Gesamteindruck. Aber noch in diesem Jahr soll sich etwas bewegen. Wir haben mit dem Grundstückseigentümer über die Pläne gesprochen.