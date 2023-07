Zwischen Rickling und Neumünster-Gadeland wird es auf der B205 Sperrungen und Umleitungen geben. Symbolfoto: IMAGO/Rolf Poss up-down up-down Sperrungen und Umleitungen Baustellen auf der B205 zwischen Ricklung und Neumünster-Gadeland Von Dörte Moritzen | 03.07.2023, 11:13 Uhr

An der B205 zwischen Rickling und Neumünster-Gadeland stehen Mäh- und Ausbesserungsarbeiten an. Deshalb wird es an zwei Tagen zu Sperrungen mit Umleitungen kommen.