Hier ist er in seinem Element: Holger Gränert ist seit über 30 Jahren als DJ auf Tour. Am Sonnabend legt er einmal mehr beim Ball des Sports auf. Foto: hgmusic up-down up-down Ball des Sports Neumünster 2023 Deshalb verzichtet DJ Holger Gränert grundsätzlich auf einen bestimmten Partyknüller Von Grischa Malchow | 28.04.2023, 09:02 Uhr

Nach drei Jahren Corona-Pause steigt am Sonnabend, 29. April, wieder der Ball des Sports in Neumünster. Im Interview gibt DJ Holger Gränert einen Einblick in die Vorbereitungen. Bestimmte Songs finden nicht den Weg in seine Playlist.