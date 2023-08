Einsätze am Bahnhof Neumünster Eine renitente Frau und zwei illegale Künstler hielten die Polizei in Atem Von Dörte Moritzen | 25.08.2023, 16:09 Uhr Mehrere Einsätze beschäftigten die Bundespolizei am Bahnhof in Neumünster. Eine Reisende ohne Fahrschein wurde zum Beispiel gewalttätig. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down

Als die Polizei kam, waren sie alle uneinsichtig: Am Donnerstag mussten Beamte der Bundespolizei erst eine Frau ohne Fahrkarte am Bahnhof in Neumünster zur Ordnung rufen, die sich vehement wehrte. Dann versteckten sich noch zwei junge Graffiti-Künstler vor den Polizisten.