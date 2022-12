Bei Personenkontrollen gehen der Bundespolizei auf dem Bahnhof Neumünster immer wieder Straftäter ins Netz. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Bahnhof Neumünster Bundespolizei fasst zwei gesuchte Straftäter Von Hannes Harding | 28.12.2022, 10:01 Uhr

Gleich zwei gesuchte Straftäter gingen der Bundespolizei am Dienstag auf dem Bahnhof in Neumünster ins Netz. Einer von ihnen war aufgefallen, weil er in einem unerlaubten Bereich rauchte, der andere hatte sich ohne Ticket auf der Zugtoilette eingeschlossen.