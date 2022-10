Neuer Teamkapitän bei Blau-Weiß Wittorf II: Erik Bohnsack. Foto: André Sell up-down up-down Neumünster / Badminton Ein Aufsteiger legt los: Das sind die Ziele von Blau-Weiß Wittorf II in der Regionalliga Von Arne Schmuck | 04.10.2022, 14:30 Uhr

Mit den Heimspielen gegen den SV Berliner Brauereien und die SG Gifhorn/Nienburg beginnt für die Erstligareserve am Wochenende 8./9. Oktober die Rückkehr in die dritthöchste deutsche Spielklasse so richtig.