Setzte bei der Badminton-EM in Belgrad einige Ausrufezeichen: die deutsche Jugend-Nationalmannschaft mit Wittorfs Jonathan Dresp (stehend, rechts). Foto: Dr. Dirk Nötzel up-down up-down Neumünster / Badminton-EM Wittorfs Jonathan Dresp und Deutschland bei Europameisterschaften im Viertelfinale Von Arne Schmuck | 29.08.2022, 14:00 Uhr

Der Neuzugang des Badminton-Erstligisten Blau-Weiß Wittorf schafft es in Belgrad in gleich zwei Konkurrenzen in die Runde der letzten acht. Mit dem Jugend-Nationalteam legt er eine makellose Vorrunde hin.