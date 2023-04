Einer von vier Standorten von neuen Notrufsäulen ist die Wiese unterhalb des Parkplatzes am Einfelder See. Foto: Hannes Harding up-down up-down Notrufsäulen in Neumünster installiert Badeunfall melden: Am Einfelder See reicht jetzt ein Knopfdruck Von Hannes Harding | 23.04.2023, 10:03 Uhr

An vier Standorten am Einfelder See stehen seit gut einer Woche Notrufsäulen. Ein Knopfdruck reicht, um im Notfall Kontakt mit der Leitstelle aufzunehmen.