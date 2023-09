Ba-Da-Boom-Straßenmusikfestival 2023 Wie fast 50 Straßenmusiker und Bands Neumünster zum Beben bringen Von Alexandra Bury | 17.09.2023, 12:23 Uhr Die Sambagruppe Feijoada war laut und fröhlich. Foto: Alexandra Bury up-down up-down

Dass Neumünster ein Hotspot für Straßenmusik in SH ist, bewies Ba-Da-Boom in diesem Jahr erneut. 49 Auftritte in der Innenstadt an einem Tag schufen ein Kultur-Highlight mit Strahlkraft.