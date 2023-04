Hans-Dirk Gittermanns Geländemaschine der Marke Honda XL 600 LM hat 35 Jahre auf dem Buckel, wird von 46 PS angetrieben und ist frisch durch den Tüv. Foto: Lydia Bernhardt up-down up-down Backroadclub aus Österreich Mit einer Honda XL 600 durch die Sahara - Hans-Dirk Gittermann aus Meezen startet bei Wüstenrallye Von Lydia Bernhardt | 26.04.2023, 12:45 Uhr

Nach eigenen Angaben ist Gittermann der einzige Schleswig-Holsteiner, der an der Rallye Europe-Afrika teilnimmt. Jetzt ist er auf dem Weg nach Italien, Start ist am 30. April in Tanger. Der Meezener berichtet, was ihn an der Tour reizt.