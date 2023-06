Zum Abschluss der Bachwoche am 4. Juni 2023 sang in der Vicelinkirche der Kieler Knabenchor unter der Leitung von Jan-Hendrik Jensch Kantaten von Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude. Foto: Lydia Bernhardt up-down up-down Vicelinkirche Neumünster Zweite Bachwoche: Kieler Knabenchor sorgt für erfolgreichen Abschluss Von Lydia Bernhardt | 05.06.2023, 10:20 Uhr

Der Kieler Knabenchor sang im Rahmen der Bachwoche in der Vicelinkirche. Am Pfingstsonntag leitete der Neumünsteraner Kapell-Chor die Bachwoche ein, die am Wochenende zu Ende ging.